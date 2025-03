Targhe Cavalieri di Vittorio Veneto, la maggioranza di Rivoli non le vuole restaurare

"Le targhe in marmo di Via Cavalieri di Vittorio Veneto sono danneggiate e vetuste ed andrebbero restaurate. Lo avevo denunciato con una mozione presentata in Consiglio comunale che è stata discussa in aula lo scorso 27 febbraio". Lo ha spiegato il consigliere comunale di Rivoli Federico Depetris (Fratelli d'Italia). "La Via che la Città ha dedicato ai nostri eroi che nella prima guerra mondiale si sono battuti con coraggio ed onore per far riunione all'Italia le terre irridenti di Trento, Gorizia, Trieste, Pola, Zara merita delle targhe decorose".

"La mia proposta - ha aggiunto il Consigliere Depetris - è stata bocciata dalla maggioranza di sinistra, a cui probabilmente nulla interessa del decoro delle nostre vie e che nessun rispetto riserva ai nostri errori della prima guerra mondiale".

"La proposta di Depetris è stata sostenuta da tutto il gruppo di Fratelli d'Italia - hanno aggiunto i consiglieri Valerio Calosso e Vincenzo Vozzo - Il partito democratico senza alcuna vera motivazione, con giustificazioni prive di sostanza (hanno persino confuso la toponomastica con la viabilità ...), ha bocciato la proposta di restauro della targhe. La maggioranza appare dopo solo sette mesi dal suo insediamento chiusa in una torre d'avorio sempre più incapace di relazionarsi con l'opposizione".