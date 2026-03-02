Collegno premia il comandante della Polizia locale Galletta e il commissario Sandri

Sono stati premiati dal Sindaco, Presidente del Consiglio e dalla giunta durante i lavori del Consiglio Comunale di giovedì scorso il Comandante della Polizia Claudio Galletta e il Commissario Marco Sandri per gli oltre 40 anni di servizio a Collegno.

Il Comandante Claudio Galletta può vantare 44 anni di servizio, di cui gli ultimi 42 a Collegno mentre sono 40 gli anni di servizio ininterrotti del Commissario Marco Sendri nella Polizia Locale cittadina. Entrambi hanno ricevuto dalle mani del Sindaco Matteo Cavallone, del Vice Sindaco Antonio Garruto e del Presidente del Consiglio Enrico Manfredi la medaglia e la mostrina con rispettiva pergamena della Regione Piemonte.

Si è trattato di un momento sicuramente emozionante per i protagonisti ma anche per i presenti in sala consiliare: dal pubblico e ai consiglieri comunali, assessori e colleghi della Polizia Locale intervenuti per l’occasione.

“E’ per me un grande piacere consegnare questo riconoscimento a due persone che in tutti questi anni hanno dato tanto alla Città di Collegno – ha detto il Sindaco Matteo Cavallone sottolineando come “queste due figure rappresentano un esempio di abnegazione, professionalità e impegno per chi lavora quotidianamente per la Città diventando di fatto un punto di riferimento per l'intera comunità".