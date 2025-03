Savini Group: nasce Sebastian Cafè, nuova location nel cuore di Milano

Il gruppo Savini amplia il proprio portfolio di brand dedicati alla ristorazione e all’ospitalità con un nuovo indirizzo in pieno centro a Milano, precisamente in via Dante 18, a due passi dall’imponente Castello Sforzesco: Sebastian Cafè.

Con 120 mq di superficie, 64 posti a sedere interni e un dehor che può ospitare fino a 70 commensali, Sebastian Cafè offre i propri servizi a cittadini e turisti di passaggio dalle 8 alle 23, 7 giorni su 7 per 365 giorni all’anno. Dalle ricche colazioni, al brunch, passando per un aperitivo fino ad arrivare alla cena e dopocena, il nuovo locale propone un menu ricco ed equilibrato, che spazia dai grandi classici della cucina mediterranea, ai piatti della tradizione milanese e alle specialità regionali.

“Ho sempre amato molto questa zona della città, dove già in passato abbiamo avuto dei locali, e tornarci era un mio obiettivo. Nell’asse che va da piazza Castello al Duomo c’è un’offerta molto turistica, abbiamo cercato di creare un ambiente che avesse una maggiore ricercatezza, sia dal punto di vista estetico che di offerta alimentare”, afferma Sebastian Gatto, CEO di Savini Group. “Ad esempio, abbiamo una proposta molto ampia e curata per le colazioni, non così facile da trovare a Milano, che strizza l’occhio all’healthy, con proposte pensate per chi la mattina si allena nel vicinissimo Parco Sempione e poi ha bisogno di ricaricare le energie. Abbiamo anche fatto un grande lavoro per mantenere dei prezzi assolutamente accessibili rispetto alla zona in cui siamo, con anche proposte di business lunch”.

Lo stile del locale è un sofisticato mix di italianità ed eleganza francese, con un tocco arabeggiante, in omaggio alle origini siciliane di Sebastian Gatto, che ha disegnato personalmente la fantasia stampata sui tessuti che ricoprono le pareti, i divani, i cuscini e le divise del personale, in diverse gradazioni di colore. Gli scenografici lampadari aggiungono un tocco di classicità e autenticità.

Sebastian Cafè impiega, su turni, 23 persone, tra cui 6 risorse in cucina e 13 in sala. La proposta di ristorazione si avvale dei servizi di Sistema Gusto, braccio operativo di Savini Group specializzato nella produzione di alimenti semilavorati e surgelati.

Con Sebastian Cafè, Savini Group aggiunge un altro fiore al proprio bouquet di marchi, che comprende nella ristorazione lo storico e prestigioso ristorante Savini 1867 di Galleria Vittorio Emanuele II e l’insegna Granaio, e nell’hôtellerie il Matilde Boutique Hotel, in pieno centro a Milano.