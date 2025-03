Pomaretto ricorda con due targhe i partigiani Balmas e Ughetto

Sono morti lo stesso giorno, fucilati dai tedeschi 80 anni fa, il 7 marzo 1945. Domani il Comune di Pomaretto, con la collaborazione del profilo Facebook ‘Guerra Val Chisone’, inaugurerà due targhe commemorative dedicate ai partigiani pomarini Natalino Ughetto e Riccardo Balmas.

Riccardo Balmas, detto Dino, nacque il 21 novembre 1923, mentre Natalino Ughetto, detto Natalin, nacque il 12 dicembre 1915. Furono tra i primi ad unirsi alla banda del Tetu, inquadrati nella quinta divisione ‘Giustizia e Libertà’, operativa in Val Germanasca e nella bassa Val Chisone. Vennero rapiti il 26 gennaio 1945 e fucilati il 7 marzo dello stesso anno da un plotone tedesco a San Germano Chisone.

La cerimonia inizierà alle 10,30 all’hotel ristorante Chiabriera, dove verrà scoperta la targa in memoria di Ughetto. Successivamente, alle 11,15, si procederà con l’omaggio a Balmas presso il municipio di Pomaretto, in piazza della libertà n. 1.

“Abbiamo iniziato con i fratelli Genre, affiggendo la targa fuori dalla casa in cui sono vissuti – racconta il giovane Stefano Martino, organizzatore e fondatore di ‘Guerra in Val Chisone’, con cui indaga la storia locale –. Mi sembrava bello riproporlo anche per Ughetto e Balmas. Abbiamo scelto la data del 7 marzo per questa celebrazione perché è il giorno in cui cade l’ottantesimo anniversario della loro fucilazione. Sulla targa di Ughetto verrà affissa anche una sua lettera inedita”.

L'evento è aperto alla cittadinanza e al termine della cerimonia seguirà un rinfresco.