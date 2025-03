Tante le iniziative in calendario a Collegno per celebrare l'8 Marzo

C’è il teatro, l’incontro letterario, lo sport, l’economia finanziaria. È il calendario di appuntamenti dedicato a “Collegno città per le donne con le donne”, la rassegna di incontri per la Giornata Internazionale della Donna con l’obiettivo di coinvolgere la Città con una sensibilizzazione condivisa su più temi.

“È fondamentale ricordare che la questione femminile non riguarda solo le donne, ma è un affare che coinvolge l'intera comunità – sottolinea il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone - Solo unendo le forze possiamo promuovere i diritti delle donne e garantire un futuro migliore per tutte e tutti. Ringrazio di cuore le associazioni, le cittadine e i cittadini che si sono impegnati per organizzare con l’Amministrazione per realizzare gli eventi in programma ".

“L’8 marzo rappresenta un'importante occasione per riflettere sui progressi e le sfide che ancora affrontiamo nella lotta per la parità di genere – conclude l’Assessora alle Pari Opportunità Ida Chiauzzi - La questione femminile ci riguarda tutti: solo attraverso il dialogo e l'impegno condiviso possiamo costruire un domani in cui ogni donna possa sentirsi valorizzata e rispettata”.

Tutti gli appuntamenti

Sabato 8 marzo alle 15 “Muoversi, respirare, star bene”.

Intervento a cura della Dott.ssa Nicoletta Rebaudengo, neurologa H Humanitas Gradenigo di Torino.

Presso Sala del Consiglio Via Torino, 9 a Collegno.

a seguire alle ore 16 “Aspettando la JUST THE WOMAN I AM”, camminata lungo il Percorso Rosa dei Parchi che attraversa il Parco Dalla Chiesa ed il Parco Agronaturale della Dora.

Sempre sabato 8 marzo alle ore 21 “Brucio d’amore. Come fermare un incendio se non sei un pompiere”, teatro forum a cura di PartecipArte presso la Sala Polivalente di Villa 5 Via Torino, 9/6 – Collegno.

Iniziativa a cura di Associazione ARCI Valle Susa-Pinerolo – Centro Donna

Prenotazione su WhatsApp 370 3432133

Mercoledì 12 marzo ore 16

“Sotto gli occhi di tutti - Tratta e sfruttamento del lavoro sessuale”, presentazione del libro di Rosanna Paradiso presso Sala del Consiglio Via Torino, 9 – Collegno.

Iniziativa a cura di Sindacato Pensionati Italiani CGIL.

Giovedì 20 marzo alle ore 19 serata informativa aperta alla cittadinanza per la presentazione pubblica del Centro Anti Violenza e del Centro per Uomini Autori di Violenza.

Appuntamento alla Sala del Consiglio - Via Torino, 9 – Collegno

Sabato 29 marzo, 5 e 12 aprile dalle 14 alle 16

“Educazione finanziaria ...al femminile” con la Dott.ssa Michela Calculli: tre incontri per approfondire la relazione con il denaro, appuntamento alla Sala Polivalente di Villa 5 – Via Torino, 9/6 – Collegno.

Nel mese di marzo le cittadine e i cittadini attivi al “Patto di collaborazione del Melograno”, in collaborazione con l’associazione “Donne ai ferri corti”, farà fiorire il melograno di mimose al melograno in ricordo delle vittime collegnesi di femminicidio, posto di fronte Villa Comunale.