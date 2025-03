Un ricco programma di eventi organizzato a Grugliasco per la Festa della Donna

L'Amministrazione comunale di Grugliasco ha organizzato una serie di appuntamenti in occasione della Festa della donna. Ecco il programma:

7 marzo

ore 19.00 – Teatro Perempruner - Inaugurazione Mostra fotografica di Letizia Battaglia a cura dell'Associazione Viartisti Teatro APS

ore 20.00 – Teatro Perempruner - evento informativo aperto alla cittadinanza sulle tematiche femminili e la proiezione di cortometraggio a tema, a cura della Pro Loco in collaborazione con il Comitato Se non Ora, Quando? di Grugliasco e l'Associazione Colori Quadri.

8 marzo

ore 10 – Camminata non competitiva di 5 km con partenza da Parco Porporati e arrivo al Parco Paradiso a cura dell'Associazione Iride

ore 15 - Piazza 66 Martiri - Flash Mob a cura della Pro Loco in collaborazione con il Comitato Se non Ora, Quando? di Grugliasco

ore 16 - Teatro Perempruner – evento conviviale aperto alla cittadinanza alla presenza di una visagista e di un'esperta di armocromia a cura della Pro Loco in collaborazione con il Comitato Se non Ora, Quando? di Grugliasco

ore 20,30 - Teatro Perempruner - presentazione del libro “Un amore... Caro” di Violeta Diamante

a seguire lo spettacolo “#unamorecaro” liberamente tratto dal libro “Un amore... Caro”, a cura dell'Associazione culturale Teatro delle Dieci;

9 marzo

ore 17.00 - Teatro Perempruner – spettacolo teatrale “Battaglia in Bianco e nero, raccontare Letizia” a cura dell'associazione Viartisti Teatro APS.

Pro Loco e Se non Ora, quando?

Anche Pro Loco e Comitato Se Non Ora, Quando? di Grugliasco hanno realizzato un palinsesto di eventi dedicati, il cui filo conduttore sarà la donna e in generale l’universo femminile, interpretato nelle sue molteplici sfaccettature in una società in continuo cambiamento: dal lavoro alle relazioni interpersonali, da madre a compagna di vita, senza trascurare le tematiche sociali e di diseguaglianza.

L’obiettivo è quello di far riflettere, sui temi della disparità di genere, promuovendo la cultura del rispetto tra uomo e donna, l’uguaglianza e la decostruzione degli stereotipi.

Ecco il programma:

• Venerdì 7 marzo, teatro Perempruner (piazza Matteotti 39), “Donne sotto i riflettori – come la cinematografia ci descrive”, serata di approfondimento in collaborazione con l’Associazione ColoriQuadri

• Sabato 8 marzo, ore 10, con partenza dal Parco Porporati, camminata di 5 km fino al Parco Paradiso, organizzata dall’Associazione Iride; seguirà un’edizione speciale di “Sorellanza a colazione”, presso il bar Origini, Via Milano 62 Grugliasco. E' possibile partecipare alla Sorellanza a colazione senza partecipare alla corsa. Il comitato vi aspetta dalle 10.30.

• Sabato 8 marzo, h.15,00 in P.zza 66 Martiri a Grugliasco, Flashmob “Facciamo rumore", nel quale si riproporranno le parole di Elena Cecchettin che, citando la poesia dell’attivista peruviana Torres Cáceres, esorta i giovani a non accettare passivamente la “cultura dello stupro” di matrice patriarcale, ma di contrastarla con azioni dirompenti e simbolicamente rumorose.Portate tutto quello che può fare rumore (tamburelli, pentole coperchi...

• Sabato 8 marzo, ore 16, dopo il flashmob, presso il teatro Perempruner, due appuntamenti per il benessere femminile con una visagista e una armocromista.

I dettagli di tutti gli eventi sono pubblicati alla pagina https://www.facebook.com/snoq.grugliasco e sul sito del Comune di Grugliasco. Per ogni chiarimento è possibile scriverci all’indirizzo: snoq.grugliasco@gmail.com

Il Museo del Grande Torino

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata in occasione della festa della donna il prossimo 8 marzo presenta l’evento, giunto alla seconda edizione, patrocinato dalla Città di Grugliasco “Siamo donne e vi parliamo di calcio”.

Dalle ore 11 e fino alle 18, con ultimo ingresso alle ore 16.30, sarà possibile visitare il Museo del Toro seguendo percorsi con curiosità sulle figure femminili nel calcio e nel Toro.

Alle 18.30, con prenotazione obbligatoria, si svolgerà l’incontro “Oltre le barriere, Verso il futuro” un dialogo sull’inclusione e la parità di genere in contesti sportivi e calcistici con la partecipazione di Joanna Borella, allenatrice e fondatrice di Scuola Calcio Femminile Bimbe nel Pallone, Gianpiero Zullo, team manager Safeguarding di Torino For Disable, e Sarah Palma, giocatrice del Torino For Disable.

Per info e prenotazioni per l’evento delle 18,30 “Oltre le barriere, Verso il futuro” Elisa +39 3472941706. La mostra “Uragano Walter Gol” sarà visibile nelle sale della Memoria, al piano terreno, fino a lunedì 31 marzo nei consueti orari museali.

Il Museo del Toro si trova a villa Claretta Assandri in via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, comune in provincia di Torino. Gli orari di apertura sono il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 17. Si effettuano solo visite guidate con prenotazione online. Per informazioni telefonare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì al numero + 39 339 337. 04.26 oppure inviare una mail a: volontari@museodeltoro.it