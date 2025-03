Visita dell’assessore Vignale alla stazione di polizia di frontiera di Bardonecchia

Oggi, l’Assessore Regionale al Patrimonio Gian Luca Vignale si è recato in visita alla stazione della Polizia di frontiera di Bardonecchia.

Era il 13 agosto del 2023 quando a seguito di un evento eccezionale esondavano i torrenti danneggiando gravemente i locali del commissariato. Da allora gli uffici della polizia di frontiera sono ospitati all’interno di container della Croce Rossa e uffici in prossimità del confine, con tutti i disagi e le difficoltà che questa condizione impone.

La polizia di frontiera di Bardonecchia svolge un servizio essenziale per il controllo del valico piemontese, sono più di 30 agenti, insieme a militari, tutti giovanissimi. Ragazzi e ragazze pieni di spirito di servizio davvero encomiabili.

Per questo motivo, l’assessore ha preso particolarmente a cuore la loro situazione.

Già a novembre era stata individuata una possibile soluzione nella riqualificazione dello stabile di proprietà regionale della ex colonia alpina di Oulx. In questi mesi si è lavorato per reperire le risorse necessarie per intervenire sul bene e renderlo utilizzabile dalla Polizia di frontiera, dando così risposta ed una soluzione alla situazione attuale.

"Con questa operazione - dichiara l’Assessore Vignale - si ottengono una serie di indubbi vantaggi. Il primo è quello di dare alla polizia di frontiera un luogo adeguato alla loro funzione e dove svolgere al meglio il loro importante lavoro e di presidio del territorio. Il secondo è mettere a disposizione uno stabile regionale, assicurando alla valle e al comune un servizio e una presenza importante. Ringrazio, in particolare, il personale della stazione di frontiera per avermi accompagnato nella visita e avermi dato modo di conoscere una realtà dei nostri agenti che difendono e presidiano le nostre frontiere".