Foibe, l'incontro di Eric Gobetti a Rivarolo al centro di un'interrogazione parlamentare? Sinistra Italiana: "La destra intimidisce"

"I desideri di bavaglio della destra a chiunque esprima posizioni non in linea con la loro narrazione non si placano - scrivono in una nota Alice Ravinale capogruppo di Avs Regione Piemonte e a segretaria regionale di Sinistra Italiana, Alberto Sclaverano Segreteria regionale Si Piemonte Responsabile istruzione regionale e

"Sinistra Italiana Piemonte - scrivono Ravinale, Sclaverano e Kiesl - ribadisce la più ferma condanna delle intimidazioni della destra, rivolte tanto a Eric Gobetti che alle autonomie scolastiche, in questo caso alla comunità educante dell’Istituto Aldo Moro. L’idea che le libertà di insegnamento e di pensiero, valori fondanti della nostra Repubblica, possano essere messe in discussione per ragioni ideologiche, tra l’altro legate a una visione questa sì revisionista della storia e dei tragici avvenimenti in questione, va respinta con forza. Saremo sempre dalla parte della scuola pubblica, della libertà di insegnamento e di discussione."



"A strumentalizzare la tragica vicenda istriana - concludono Ravinale, Sclaverano e Kiesl - in maniera del tutto irrispettosa di chi l’esodo l’ha subito e degli storici che se ne occupano con serietà e dedizione, continua ad essere la destra: nelle opere di Gobetti non c’è negazionismo, ma la destra non digerisce che nei suoi studi si faccia luce, oltre che sulla tragedia delle esecuzioni sommarie e dell’esodo avvenuti alla fine della seconda guerra mondiale, anche di quanto successe in epoca fascista, quando furono posti in essere continui soprusi e violenze ai danni della popolazione slava e degli antifascisti. Quello che serve studiare e comprendere nelle nostre scuole, tanto più ora, è quanto siano mortifere le spirali di odio e violenza: le giornate memoriali dovrebbero servire proprio a questo, non alla propaganda di destra. No alle ingerenze della destra estrema nella scuola pubblica, sì alla libertà di insegnamento, massima solidarietà ad Eric Gobetti."