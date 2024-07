L'impresa che fa bene a chi le sta intorno: Camera di commercio e Città metropolitana insieme per sostenere l'economia sociale

Camera di commercio e Città metropolitana insieme per sostenere l'economia sociale

Non è beneficenza, ma è capacità di fare impresa generando ricadute positive sul territorio anche a livello sociale: ambientali, di genere e non solo. L'economia a impatto è ormai da tempo un tema conosciuto, a Torino e provincia, ma ora che dall'Europa chiedono di fare un punto definito sulla situazione, sotto la Mole si parte in pole position.

Un Piano da realizzare entro il 2024

La Città metropolitana si appoggia infatti alla Camera di Commercio di Torino per redigere un vero e proprio Piano Locale. Scadenza: la fine del 2024. Una scelta non casuale, visto che proprio in ambito camerale opera da tempo Torino social impact (era il 2027) e la sua rete di attori.

I numeri, poi, sono considerevoli. Nel capoluogo e nella sua provincia si contano infatti 4200 realtà tra associazioni, imprese sociali, organizzazioni di volontariato e altri enti. Le sole imprese sociali, in particolare, sono 576 e rappresentano il 2,4% del totale nazionale.

Strategia per sostenere lavoro e sviluppo

"Bisogna dotarsi di una strategia per realizzare iniziative a sostegno dell'economia sociale - dice Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino - Si tratta di un mondo variegato, di cui ci occupiamo da tempo. Vogliamo che siano in grado di essere attrezzate per affrontare il mercato, perché anche loro contribuiscono a fare sviluppo e occupazione".

Una nuova chiave per affrontare le sfide