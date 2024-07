I carabinieri di Torino ritrovano monete, oggetti e addirittura un sarcofago di quasi duemila anni fa

Hanno ritrovato un tesoro che risale alle età più antiche della storia dell'uomo e ora sono pronti a restituirlo allo Stato. Gli uomini del Nucleo carabinieri tutela del Patrimonio culturale di Torino sono riusciti infatti a recuperare una serie di testimonianze del passato che si credevano scomparse.



Si tratta, in particolare, di un sarcofago risalente alla metà del terzo secolo d.C., insieme a 2400 monete antiche e ancora: 2 unguentari in vetro e numerosi oggetti bronzei decorativi provenienti verosimilmente da un corredo funerario di epoca romana. Insieme a questi oggetti, le forze dell'ordine sono riusciti a recuperare anche alcuni elementi architettonici in marmo, materiale che si ritiene possa essere proveniente dall’area dell’Egeo settentrionale e oggetti in pietra, tutti riconducibili all’età romana imperiale.



Le indagini hanno permesso alle forze dell'ordine di recuperare questi beni che, domani pomeriggio, saranno ufficialmente restituiti allo Stato Italiano: la cerimonia si terrà infatti alle 16.30, presso il Museo Civico di Archeologia Storia e Arte a Palazzo Traversa di Bra (CN). Saraà presente anche il Soprintendente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Alessandria,