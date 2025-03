Banca Territori del Monviso a fianco della Festa della Matematica 2025

Da 23 anni la Festa della Matematica è l’evento di riferimento per i liceali del Piemonte e di altre regioni italiane, nonché per gli appassionati di numeri, equazioni e formule. Organizzato dall'Associazione Luigi Lagrange - con la collaborazione della Scuola di Formazione Scientifica “Luigi Lagrange” e del Dipartimento di Matematica “Peano” dell’Università di Torino, dell’Istituto di Istruzione Superiore “Copernico”, Zanichelli, Associazione Insegnamento della Fisica (AIF), e del “Sermig” – l’evento quest’anno ha avuto il sostegno della Banca Territori del Monviso ( Banca BTM ) come main sponsor dell’iniziativa.

“Siamo felici di aver contribuito a questa bellissima iniziativa – ha dichiarato Luca Murazzano, Direttore Generale di Banca Territori del Monviso – perché crediamo fermamente nel valore della formazione e della cultura scientifica. La matematica, spesso percepita come astratta, è in realtà un linguaggio che ci aiuta a comprendere e gestire le complesse dinamiche, anche finanziare, che ci stanno attorno. Nel settore bancario, poi, è fondamentale: le banche utilizzano costantemente modelli matematici per analizzare e prevedere i rischi associati a prestiti ed investimenti. Nell’analisi dei mercati finanziari, poi, gli analisti utilizzano modelli quantitativi e statistici per prevedere le tendenze del mercato ed ottimizzare i portafogli di investimento. Sostenere eventi come questo per BTM significa investire nel futuro dei giovani e nel progresso della nostra comunità.”