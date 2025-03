Da compagna nella vita a compagna di Carnevale: la Giacometta pinerolese Monica Primo [VIDEO]

Il Carnevale di Pinerolo non esista senza la maschera di Gianduja, indossata ormai dal 2018 da Davide Gozzi. Ma che Gianduja sarebbe senza la sua Giacometta? Monica Primo, 53 anni, indossa gli abiti della moglie di Gianduja da quasi altrettanti anni. Non solo a Carnevale: “Prima seguivo Gianduja in borghese perché nella vita reale siamo compagni - racconta - portavo le caramelle e poi ho iniziato a essere la Giacometta di questo Gianduja. È molto divertente perché è molto burlone, è bello perché non va solo a salutare nelle scuole i bambini, ma ha sempre qualcosa da raccontargli, spesso le maestre devono quasi frenarlo”.

Primo non è l’unica Giacometta, quest’anno, per esempio, sono in sei, e si alternano a seconda degli impegni: “Lo seguiamo con molta gioia – rivela Primo –. E questo costume mi ha tolto un po’ di timidezza”. Ma quel che è significativo non è il tempo dedicato, ma il ritorno: “È molto più quello che ricevi di quello che dai, sia dai bambini che dagli anziani”.

Giacometta nel Carnevale piemontese è il naturale complemento di Gianduja, ma come spesso accade per i ruoli femminili viene messo in ombra: “Oggi è l’8 marzo e Giacometta è solidale con tutte le donne – conclude Primo –, ci tengo molto al ruolo della donna. Negli anni non è stata considerata per quello che era. Sono fiera di essere una donna e auguro a tutte le donne di avere un bel percorso, di essere considerate e di farsi valere”.