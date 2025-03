Torino respira di nuovo aria di Eurovision, va a Basilea con Gabry Ponte (ma adesso si tifa per San Marino)

Torino torna a respirare aria di Eurovision Song Contest. Non più come sede di gara, ma come "concorrente". Nella serata di ieri, infatti, Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest con "Tutta l’Italia", il brano che al Festival di Sanremo ha fatto un po' da colonna sonora senza essere in gara.



Dunque, l'ex membro degli Eiffel 65 adesso vola a Basilea, anche se a rappresentare il piccolo Stato del Titano. Al secondo posto la band trentina The Rumpled e al terzo il cantante ucraino Teslenko. A votarlo, la giuria presieduta da Luca De Gennaro e composta da Roberto Sergio, direttore generale Rtv San Marino, dalle conduttrici radiofoniche e televisive Federica Gentile ed Ema Stokholma e da Andrea Ettorre, direttore marketing della Siae.

La prima edizione di San Marino Song Contest, condotta da Flora Canto con Francesco Facchinetti, ha completamente rinnovato la tradizione di ‘Una voce per San Marino’. Un cambio di passo voluto da Roberto Sergio, il direttore generale Corporate della Rai, che da ottobre guida anche Rtv San Marino. Quasi una trasformazione in un Sanremo in miniatura per il concorso che è stato trasmesso per la prima volta in Eurovisione e su Rai Italia nel mondo, oltre che su Rai Play, San Marino RTV, Radio San Marino e Rai Radio2, con una copertura mediatica senza precedenti e con quasi cento giornalisti accreditati.