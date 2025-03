Grimaldi e Ravinale (Allenza Verdi Sinistra): "TAV come il Ponte sullo Stretto: un'opera ciclopica, inutile, irrealizzabile e anacronistica"

"A maggior ragione dopo aver appreso che i costi sono aumentati di 3,5 miliardi di Euro, crediamo sia il momento di ammettere che il progetto TAV Torino-Lione - vecchio di 20 anni - non è realizzabile e non sarà realizzato nei prossimi 20: esorbitanti i costi, sempre più chiaro il disimpegno francese ma soprattutto lavori inconciliabili con la lotta alla crisi climatica e ambientale" - dichiarano il Vice-capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi e Alice Ravinale Capogruppo AVS in Consiglio regionale del Piemonte.

“Un'opera ciclopica e anacronistica in un momento in cui gli sforzi e gli investimenti infrastrutturali devono concentrarsi sull’adattamento climatico e sul rafforzamento delle linee ferroviarie in tutti quei territori drammaticamente carenti, a partire proprio dal Piemonte, sul ripristino delle tantissime linee cancellate nonostante il bisogno e nella promozione della mobilità sostenibile e intermodale in tutte le città e in tutto il Paese. Con la Finanziaria il Governo ha stanziato un altro miliardo per la TAV, mentre ha lasciato a secco i Comuni di Torino e della cintura che con la medesima cifra potrebbe completare la linea 1 della metropolitana e avviare i lavori della linea 2: è chiaro che la priorità sia continuare a difendere oltre ogni razionalità e fuori tempo massimo un'opera inutile, non fare gli interessi dei cittadini".