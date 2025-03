L'Europa premia Torino (e Alba) tra le eccellenze della formazione professionale: riconoscimenti per Engim e per Apro

Si è svolta oggi a Torino al Polo del 900 la cerimonia di premiazione Riconoscere l'eccellenza nella formazione professionale, organizzata dalla Fondazione europea per la formazione (ETF), che ha celebrato l'impegno e i risultati nell'istruzione e formazione professionale (VET) da tutto il mondo. Organizzata nell'ambito dell’evento Internazionalizzare, la premiazione ha messo in evidenza i contributi più significativi dei Centri di eccellenza professionale (CoVE) nel promuovere l'innovazione, la sostenibilità, la collaborazione internazionale e lo sviluppo delle professioni. Dei cinque centri premiati, due sono piemontesi.

I vincitori di quest'anno, alla prima edizione pilota, sono stati premiati per i loro sforzi nel plasmare il futuro della formazione professionale e nel promuovere partenariati internazionali. Tra i 130 centri presi in considerazione, Torino e il Piemonte sono stati rappresentati da Engim Piemonte - Torino e Apro Formazione di Alba, in provincia di Cuneo.



La Direttrice dell'ETF, Pilvi Torsti ha sottolineato l'importanza dell'eccellenza della formazione professionale nel promuovere società orientate alle competenze: “Promuovendo le competenze orientate al futuro, facilitando lo scambio di conoscenze nell'UE e oltre, e aiutando ad attrarre, sviluppare e trattenere i talenti, possiamo costruire società competitive e competenti. Con questo premio pilota, riconosciamo l'eccellenza come concetto inclusivo, rafforzando la posizione dell'Europa come leader nello sviluppo delle competenze”.

Il progetto continuerà a sostenere i Centri di eccellenza di formazione professionale attraverso risorse chiave, tra cui una biblioteca elettronica, utili contenuti sulla creazione di partenariati e il Ricettario sull'eccellenza professionale. Queste iniziative aiuteranno i Centri a migliorare ulteriormente le loro capacità e a promuovere una continua innovazione nell’istruzione e formazione professionale.

La Fondazione europea per la formazione (ETF), con sede a Torino, è l'agenzia dell'UE che si occupa di sostenere le riforme dell'istruzione, della formazione e dei mercati del lavoro in 28 Paesi limitrofi all’Unione europea, con particolare attenzione alle politiche di allargamento e di vicinato dell'UE. Attraverso iniziative come il progetto di Internazionalizzazione dell'eccellenza professionale, l'ETF promuove la collaborazione internazionale, la condivisione delle conoscenze e il miglioramento continuo dell'istruzione e della formazione professionale in Europa e nel mondo.