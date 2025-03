Cartelli stradali danneggiati, cestini divelti: i vandali prendono di mira Borgaretto

Cartelli stradali danneggiati, cestini divelti, danni ad alcune centraline elettriche: nelle scorse ore vandali e incivili hanno preso di mira Borgaretto, frazione del comune di Beinasco, rovinando la cosa pubblica. Il sindaco Daniel Cannati, nel denunciare quanto accaduto, non ha potuto nascondere rabbia e amarezza: "Un’inutile devastazione di beni di tutti che mi lascia davvero senza parole. Siamo già intervenuti dalle prime ore di stamattina, con il supporto dei Carabinieri, per risolvere alcune situazioni di potenziale pericolo, e continueremo fino al totale ripristino".

Cannati: "Chi ha sbagliato pagherà"

Di fronte ad alcune migliaia di euro di danni, arriva poi la promessa che chi ha commesso questo scempio non resterà impunito: "Non ho intenzione di far pesare questa follia sulle tasche di tutti: grazie alle telecamere in tutta la frazione stiamo identificando i responsabili e pagheranno loro, o se minori, i lo genitori - caro - per la loro nottata di divertimento", ha aggiunto Cannati.

"Come sapete stiamo lavorando perché i giovani abbiano spazi per aggregazione e divertimento sano sul territorio - ha concluso il sindaco di Beinasco - Ma non possiamo tollerare in nessun modo vandalismo e illegalità e continueremo a lavorare con determinazione per combattere questo triste fenomeno anche chiedendo alle forze dell’ordine dei servizi mirati".