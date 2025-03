Utenze e materiali fanno slittare il cantiere del nuovo asilo nido di None

L’attivazione delle utenze per il cantiere e un confronto sui materiali da utilizzare hanno fatto slittare l’avvio del cantiere del nuovo asilo nido di None. I lavori sono stati consegnati il 31 dicembre 2024 e gli scavi dovevano partire a gennaio. Ma nulla si è mosso.

“C’è ancora la parte sulle utenze da risolvere. La fornitura di acqua e luce dovrebbe essere attivata in questi giorni”, spiega Domenico Demuro, assessore ai Lavori pubblici. Inoltre è aperto un confronto sui materiali: “In questi giorni è in corso un allineamento tra l’azienda che ha vinto l’appalto e i progettisti, che seguono anche la direzione lavori. Non ci sono difficoltà nel reperimento, solamente un confronto sulle soluzioni tecniche da mettere in pratica, al momento in un clima di totale collaborazione”. Il cantiere dovrebbe comunque partire a giorni per rispettare la scadenza di marzo 2026, imposta dal Pnrr. Il progetto, dal costo complessivo di 975.000 euro, infatti è finanziato dal Piano per 576.000 euro e per la restante parte dal Comune.

La nuova struttura sorgerà nell’area verde di fronte alla scuola primaria Rodari e avrà ventiquattro posti, con spazi alla preparazione dei pasti.

Dopo questo ritardo iniziale, in Comune attendono un cronoprogramma aggiornato da parte Edilvetta s.r.l. di Villanova Mondovì, che si è aggiudicata i lavori con un ribasso superiore al 12%, consentendo un risparmio di quasi 100 mila euro.