Crescimanno attacca i consiglieri di opposizione: "Forse non conoscono bene le prerogative della Circoscrizione"

Nel comunicato, il Presidente Crescimanno ha allegato la documentazione fornita dagli uffici competenti, che ha confermato che, secondo lo statuto e il regolamento della Circoscrizione, il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio di Circoscrizione e non le commissioni permanenti. Le commissioni, infatti, sono competenza esclusiva dei coordinatori di giunta, i quali ne gestiscono le attività in linea con le indicazioni politiche del Consiglio.

"Spiace, tuttavia, che sia stato necessario scomodare gli uffici per rispondere a dubbi sollevati da alcuni consiglieri, che purtroppo non sembrano avere una piena conoscenza delle normative che regolano il funzionamento della Circoscrizione", ha dichiarato il Presidente della 5. "Questo episodio evidenzia un'incertezza da parte di alcuni membri riguardo alle prerogative e alle competenze stabilite dallo statuto, cosa che non sarebbe auspicabile in un contesto politico dove ogni rappresentante dovrebbe essere pienamente consapevole delle regole in vigore".

Il Presidente Crescimanno ribadisce l'importanza di un dialogo costruttivo e della piena collaborazione tra le forze politiche, ma sottolinea altresì che il rispetto delle regole è fondamentale per garantire il corretto svolgimento del lavoro amministrativo e istituzionale.

"Continuerò a svolgere il mio ruolo con il massimo impegno e nel rispetto delle normative vigenti, come ho sempre fatto", ha dichiarato Crescimanno. "Mi auguro che in futuro possiate esserci tutti insieme per lavorare per il bene della nostra Circoscrizione, con maggiore consapevolezza e responsabilità".