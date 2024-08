Andora, ancora senza successo le ricerche in mare del torinese Luigi Nigro: la barca riportata in porto

Un'altra giornata di ricerche nel mare tra il savonese e l'imperiese è trascorsa. Eppure di Luigi Nigro, il 59enne originario di Torino ma residente a Imperia scomparso nel pomeriggio di giovedì 22 agosto senza aver fatto ritorno da una battuta di pesca nel mare al largo di Capo Mele, non vi sono ancora tracce.

La Guardia Costiera continua a setacciare le acque

A nulla, per il momento, è servito l'ingente spiegamento di forze attivatosi da quanto la moglie ha lanciato l'allarme e coordinato dalla Capitaneria di Porto di Genova. La Guardia Costiera sta setacciando da giorni lo specchio acqueo in questione con le motovedette in arrivo da Loano e Savona e con l'impiego di mezzi aerei partiti da Sarzana. Nella mattinata di ieri (sabato 24 agosto) sta operando anche il Nucleo Sub della Capitaneria di Porto che sta utilizzando una strumentazione tecnica, un robot (rob) con telecamera che si muove telecomandata dal mezzo nautico e raggiunge gli 80-100 metri di profondità.

Le indagini coordinate dal pm Ferro

A coordinare le indagini è invece la Procura di Savona con il pubblico ministero Giovanni Battista Ferro.

Intanto il mezzo semicabinato da 5 metri e mezzo a bordo del quale si trovava Nigro è stato riportato nello scalo imperiese di Borgo Marina. L'imbarcazione era stata rinvenuta immediatamente con nessuno a bordo e il motore acceso, oltre agli effetti personali di Nigro.

L'ansia di parenti, amici e conoscenti

La notizia della scomparsa di Gino sta lasciando sgomenti tutti coloro che lo conoscevano. Come Guido Ascheri, il presidente dell’Associazione Stella Maris di cui era socio che, addolorato "anche per sua moglie che lo aspettava e lo aspetta ancora a casa", lo descrive come una persona "non giovanissima ma giovanile, un grande appassionato" di pesca.