A Grugliasco la piscina comunale punta sul fotovoltaico per abbattere i costi dell'energia

Grugliasco avrà un nuovo impianto fotovoltaico. A usufruirne sarà la piscina comunale “Fulvio Albanese” di corso Torino 82, gestita dalla società “Rari Nantes”, non lontana dalla zona universitaria. La giunta ha approvato, la scorsa settimana, il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo impianto da installare sulla copertura della piscina comunale per un investimento di circa 140mila euro a carico della società.

L'obiettivo è abbattere i costi di gestione, ancora in aumento viste anche le forti oscillazioni dei prezzi dell'energia e del gas e di conseguenza anche del teleriscaldamento. Oltre ai provvedimenti già messi in atto dalla società Rari Nantes per il risparmio di acqua calda, si è pensato di ridurre i costi, circa 10mila euro al mese per l'energia elettrica, anche tramite sistemi di produzione di energia con pannelli fotovoltaici.

Il risparmio sarà di oltre il 15% sulla bolletta mensile di 10mila euro. Il che significa più di 1500 euro al mese circa e quasi 18mila euro all'anno.

«I costi di gestione continuano ad aumentare a causa dell costo del gas e dell'energia elettrica – afferma Mirko Salvetti gestore della piscina grugliaschese – così abbiamo deciso, in accordo con l'Amministrazione comunale di fare questo investimento e pagarci parte delle spese vive mensili con energia pulita. In pochi anni l'investimento sarà ammortizzato e allo stesso tempo eviteremo aumenti sul costo degli ingressi alla piscina».

«Uno sforzo fatto dalla società Rari Nantes che apprezziamo molto – dice il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito – In questo modo andremo a calmierare le bollette dell'energia elettrica rincarate negli ultimi anni e che hanno messo in crisi diverse attività . Gli utenti potranno usufruire ancora della piscina con prezzi accessibili».

Il nuovo impianto prevede un sistema fotovoltaico posizionato in copertura, costituito da 341 moduli fotovoltaici e una potenza di picco pari a 415 Wp, per una potenza complessiva installata di 141.515 kWp. L'impianto sarà dotato di 2 inverter (gruppi di condizionamento e controllo della potenza, ognuno da 66,6 kWp e corredato da 171 ottimizzatori, uno ogni 2 moduli.

I lavori di installazione inizieranno a metà giugno e termineranno entro fine settembre con il collaudo e l'entrata a regime dell'impianto a inizio novembre.