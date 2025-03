Riccardo Scamarcio e Stefano Sardo a Torino per presentare il film "Muori di lei"

Venerdì 21 marzo, Stefano Sardo e il protagonista del film Riccardo Scamarcio saranno in Piemonte per accompagnare l'ultimo film del regista piemontese "Muori di lei" e salutare il pubblico.



Al Multisala Cinema Reposi di Torino saranno in sala per lo spettacolo delle 21.15



In bilico tra noir, thriller e commedia romantica,“Muori di lei” è il nuovo film di Stefano Sardo, con Riccardo Scamarcio, Mariela Garriga, Maria Chiara Giannetta, Paolo Pierobon, Giulio Beranek, Francesco Brandi, in uscita nelle sale il 20 marzo distribuito da Medusa Film.



Un film sul desiderio, la storia di “un uomo che guarda", scritto a quattro mani da Giacomo Bendotti e Stefano Sardo, prodotto da Ines Vasiljević insieme allo stesso Stefano Sardo, una produzione Nightswim in associazione con Medusa Film, in coproduzione Baš Čelik, coprodotto da Jelena Mitrović.