La fiaccola delle Universiadi di Torino 2025 arrivata fino a Caivano

Quella di oggi è stata una tappa speciale per la Fiaccola dei Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025: la Guarini è giunta a Caivano, Napoli, per la Cerimonia organizzata del Ministero dell’Università e della Ricerca “Il rilancio di Caivano tra formazione, arte, scienza e sport” in occasione dell’inaugurazione del Polo Universitario.