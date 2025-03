Arredi in legno: i nuovi indiscussi protagonisti delle scelte di interior design

Quando si parla di interior design, si apre un capitolo che è un vero e proprio mondo. Come in tutti i casi, anche in questo le tendenze si rincorrono veloci.

Tra le più recenti messe in primo piano da chi sceglie di ristrutturare casa, un doveroso cenno deve essere dedicato agli arredi e ai dettagli in legno.

Tra i motivi per cui sono sempre più apprezzati da chi vuole ridefinire gli interni della propria casa, non si può non menzionare la loro capacità, anche con un singolo dettaglio, di regalare calore all’ambiente.

Per rendersene conto basta pensare al meraviglioso effetto che può avere una parete attrezzata con boiserie in legno in salotto davanti al divano.

In situazioni come quella appena descritta, oltre ad abbinare una libreria d’arredo possibilmente della medesima essenza - vanno tantissimo quelle pensili, che permettono di coniugare comodità e linee leggere - è possibile lavorare anche su un altro aspetto, ossia l’eventuale recupero di pavimenti con piastrelle in cotto o con cementine, dettagli che ci fanno capire come l’arredamento contemporaneo possa avere il suo perché pure nelle case vecchie.

Altri vantaggi dei dettagli d’arredamento in legno

Scegliere i dettagli dell’arredamento della casa puntando sul legno anche per parte dei rivestimenti delle pareti o per quelle attrezzate ha un altro vantaggio.

Nel momento in cui si punta su essenze nobili come il noce o il rovere - quest’ultimo particolarmente apprezzato anche nei casi in cui si vuole posare il parquet - si crea una sorta di set sul quale si possono collocare, veri e propri elementi artistici, arredi come il divano e le poltrone, osando anche con abbinamenti come quello con l’azzurro.

I colori del rovere, che permette di apprezzare una notevole brillantezza, hanno il loro perché anche quando si parla di abbinamenti con materiali come l’acciaio, che può essere reso co-protagonista in cucina.

Sta andando sempre più di moda questa scelta estetica. La vediamo soprattutto nelle situazioni in cui si ha la necessità o la voglia di riammodernare gli interni di una casa con alle spalle un po’ di storia e il desiderio di mantenere comunque l’essenza che l’ha caratterizzata per lunghi anni.

I dettagli in rovere, proprio per via della loro eleganza, si prestano molto bene anche nel bagno, dove li possiamo ritrovare, per esempio, accanto a rivestimenti in piastrelle di colori come il grigio.

Parquet? Sì, grazie!

Abbiamo citato il parquet che, nel momento in cui non si ha intenzione o possibilità di valorizzare pavimenti piastrellati, ha sempre il suo perché.

Ancora una volta ritroviamo il rovere, legno dalle sfumature luminose e naturali, nonché soluzione super resistente ideale quando si vuole preservare l’integrità della pavimentazione nonostante l’usura importante.

Dal punto di vista degli abbinamenti, sempre nell’ottica della ricerca di un effetto all’insegna del calore, si può optare per arredi in colori come il rosso vinaccia, tra quelli più di moda quest’anno.

Se scelto in toni particolarmente chiari, il parquet in rovere è il punto di partenza perfetto anche per un altro abbinamento che, al primo sguardo, sa di massima eleganza.

Di cosa stiamo parlando? Di quello con il marmo, un materiale che, da un paio d’anni a questa parte, è al centro delle tendenze di arredamento.

Può essere scelto, nella sua versione chiara, per i davanzali delle finestre, sui quali si possono riporre liberamente soprammobili di colori anche importanti, nero in primis, creando affascinanti contrasti.

Non c’è che dire: il legno è davvero un materiale che ci accompagna in tantissime situazioni e che è in grado, con la sua straordinaria versatilità, di stare al passo con le tendenze, riuscendo sempre ad affascinare e a unire mondi e modi diversi di vivere gli spazi della casa.