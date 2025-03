Frossasco Green Fest ‘torna a casa’: la quarta edizione si svolgerà tutta in paese

Apre stasera, venerdì 21 marzo, con la proiezione del documentario ‘La Grande Sete’ Frog, Frossasco Green Fest. L’appuntamento, a cura del Comitato Frossasco Ambiente, è aperto a tutti e si terrà alle 20,45 nel centro di piazza Donatori di Sangue 1.

Il festival infatti torna nel suo paese di origine, dopo ‘MadreTerra’ dello scorso anno che ha portato 1.500 visitatori al Teatro Sociale di Pinerolo.

In programma proiezioni, mostre, escursioni all’aperto, workshop, letture in biblioteca, lezioni di yoga, il tutto legato dal fil rouge della cura e dell’attenzione per il verde.

Tra gli eventi, più attesi l’apertura della mostra ‘C’è vita nel bosco’ che si terrà domenica 23 marzo alle 11,30, l’escursione guidata da Frossasco a Cumiana nelle zone umide della pianura in programma domenica 30 alle 9, la Caccia al tesoro, che si terrà sabato 12 aprile alle 15,30 e gli appuntamenti con lo yoga di domani, sabato 22 marzo: ‘La via della serenità’ alle 16 e il ‘Bagno sonoro con monocorde’ alle 17,30.

Per ulteriori info e programma completo, cliccare qui.