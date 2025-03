Investire a Dubai nel 2025: tra Immobiliare e Business

Nel 2025 Dubai si conferma come una delle destinazioni più strategiche e attrattive per chi desidera investire, sia nel settore immobiliare che in quello imprenditoriale. L’Emirato non è più soltanto una meta per il turismo di lusso: è diventato un vero e proprio polo economico internazionale, capace di attrarre capitali da tutto il mondo grazie a un mix vincente di stabilità politica, agevolazioni fiscali e visione urbanistica futuristica. Sempre più investitori italiani, in particolare, stanno guardando a Dubai per diversificare il proprio portafoglio, puntando su un mercato in costante crescita e con elevato potenziale di rendimento.



Il boom immobiliare: tra lusso e rendimenti garantiti

Il settore immobiliare di Dubai sta vivendo una fase di espansione senza precedenti.

Quartieri come Palm Jumeirah, Business Bay e Downtown ospitano progetti iconici che attirano acquirenti da tutto il mondo.

Secondo i dati di Property Monitor, alcune proprietà ultra-lusso hanno raggiunto valori record di quasi 10.000 dirham al metro quadro.

I progetti come ORLA Infinity e The Lana Residences sono stati venduti interamente nel 2024, generando centinaia di milioni di dollari.

Le agenzie immobiliari italiane hanno registrato un crescente interesse da parte di acquirenti del Bel Paese, posizionando l’Italia al terzo posto tra i maggiori investitori esteri.

Il motivo? Rendimenti garantiti, stabilità legale e assenza di tassazione sugli immobili.



Il real estate traina l’economia emiratina

Il settore immobiliare ha un peso significativo sull’economia di Dubai, rappresentando circa il 30% del PIL secondo le stime di S&P.

Negli ultimi anni il numero di unità residenziali ha superato i 20 milioni, a fronte di una popolazione di 3,5 milioni di abitanti.

Si tratta di un’offerta che anticipa la domanda futura, spinta dal continuo afflusso di nuovi residenti e investitori.

Secondo Gabetti, dopo una crescita record nel 2024, il 2025 potrebbe confermare il trend grazie a politiche di incentivo agli investimenti e all’espansione di nuovi distretti residenziali.

Per chi investe in immobili, questo contesto rappresenta una rara combinazione di alta redditività e rischio contenuto.

Un ambiente fertile per start-up e imprese

Dubai non è solo immobili: l'Emirato si è ormai affermato come una delle capitali mondiali dell’innovazione e del business.

Il Dubai International Financial Centre (DIFC) ha recentemente approvato la prima legge al mondo sui Digital Asset, attirando imprenditori e start-up del settore tech.

La zona di One Za’abeel è diventata il cuore pulsante dell’innovazione, con prezzi al metro quadro che rivaleggiano con la City di Londra.

Gli investimenti pubblici in infrastrutture digitali, coworking e acceleratori d’impresa rendono l’Emirato un contesto ideale per lanciare nuove iniziative o espandere attività esistenti.

La crescente presenza di giovani imprenditori europei ne è la prova tangibile.



Il richiamo fiscale: il paradiso per gli UHNWIs

Secondo Henley & Partners, gli Emirati Arabi Uniti hanno attratto oltre 4.500 nuovi milionari nel solo 2024, portando la popolazione degli UHNWI (ultra high net worth individuals) a 68.000 persone.

Dubai è la meta preferita per i ricchi in fuga da tassazioni elevate in Paesi come Regno Unito, Francia, Turchia e persino Monaco, recentemente entrato nella “lista grigia” per il rischio riciclaggio.

Con zero imposte sul reddito, piena proprietà straniera in molte Free Zone e possibilità di rimpatriare capitali liberamente, Dubai rappresenta una giurisdizione ideale per chi desidera proteggere e far crescere il proprio patrimonio senza eccessivi oneri fiscali.

