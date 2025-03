Ripartono i lavori nell’ex Telestudio e crescono le paure dei cittadini

Una settimana di pausa. Tanto è durato lo stop ai lavori nell’ex Telestudio di via Rocca de’ Baldi 20, quartiere Nizza Millefonti. Interruzione chiesta dal presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano.

A che punto siamo

Da settimane i residenti mormorano e chiedono delucidazioni. Il timore è per l’ arrivo di un centro d’accoglienza , notizia mai smentita ma allo stesso tempo mai confermata. L’ex emittente ha chiuso i battenti nel 2019 e la situazione è rimasta bloccata fino a fine 2024. Con l’inizio dei primi lavori si sono sparse numerose voci in zona.

La 8, dopo l’interpellanza firmata Lega, ha chiesto spiegazioni in Comune. Senza ottenere risposte chiare. Di fatto sembrerebbe non esserci alcuna autorizzazione, ma la planimetria con tanto di stanze (e bagni) ha allarmato la cittadinanza che vive in un quartiere profondamente segnato dallo spaccio lungo via Nizza e piazza Bengasi. Primo campanello d’allarme.