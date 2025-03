Con "Tu al centro APS" nasce una nuova associazione per andare oltre l'autismo

Un accadimento della vita che ti cambia l'esistenza, che costringere a rivedere priorità e valori, fino a far diventare realtà quello che era un sogno, realizzare un'associazione per l'autismo.

Sabato la presentazione ufficiale

"Tu al centro APS" è già nata da alcune settimane, ma la presentazione ufficiale è in programma sabato 29 marzo, dalle 10 alle 14, presso Casa Ugi 2, con l'annunciata presenza di esponenti del Comune di Torino e della Regione Piemonte.

A raccontare tutto questa è la dottoressa Romina Greco: "Dieci anni fa, con grande coraggio JJ ha scelto la mia famiglia per questo meraviglioso viaggio chiamato vita; JJ è un bambino autistico e, quando la diagnosi è arrivata implacabile sapevo soltanto che non ero in grado di occuparmi di lui, non potevo aiutarlo. Quella notte ho chiesto a mio marito di accompagnarmi in Svizzera con il mio piccolo amore silenzioso, avevo paura del futuro".

Quando arriva una diagnosi di autismo, "noi genitori non siamo preparati, sarebbe indispensabile fornire un prontuario, un foglio illustrativo come quello dei medicinali; ho capito subito che avrei dovuto formarmi, comprendere le difficoltà di JJ e studiare per poterlo aiutare", ha proseguito Romina Greco. "Ho seguito numerosi corsi di formazione, e negli anni ho avuto la fortuna di incontrare i migliori professionisti dell'autismo, seguendo il metodo ABA. Mio figlio ha superato molte sue difficoltà e su altre continuiamo a lavorare. Quel piccolo amore silenzioso oggi ha una voce bellissima che riempie il mio cuore e la felicità ha iniziato a far spazio allo smarrimento iniziale".

Un sogno che diventa realtà

Da qui il sogno, poi diventato un'idea e adesso finalmente realtà, la creazione di una associazione sull'autismo per aiutare gli altri JJ che ci sono a Torino e provincia. "Tu al Centro" rappresenta per me una grande opportunità per poter incoraggiare le famiglie di persone autistiche a non sentirsi in colpa, a non provare vergogna se non abbiamo un bambino "standard" ma vuole essere un messaggio di incoraggiamento , perché sono convinta che con un buon lavoro ogni bambino avrà l'occasione di esperire il meglio di se stesso, perché i nostri bimbi sono il meglio di noi", spiega ancora Romina Greco.

"Credo in questo progetto ambizioso, perché diverso, perché nasce da una sinergia tra genitori e professionisti ( logopedista, psicologa, analista del comportamento), solo in questo modo sarà possibile avere una visione completa di questa patologia, una visione lontana dal vittimismo o dal voler necessariamente essere considerate famiglie di persone speciali; vogliamo dare la possibilità ai nostri figli di interagire con la comunità e alla stessa di conoscerci".

L'innovativo progetto di ESTATE AUT

E, alle porte, c'è un progetto assolutamente innovativo: ESTATE AUT, rimodellato dal progetto pilota andato in scena lo scorso anno. "Un'estate ragazzi che sarà presente sul nostro territorio nei mesi di giugno e luglio che vedrà i nostri bambini itineranti a divertirsi e allo stesso tempo ad acquisire nuove abilità importanti per le autonomie", ha spiegato la dottoressa Greco.

Fare rete tra casa, famiglia, scuola e realtà del territorio, raccontarsi senza vergogna, saper chiedere aiuto potrà aiutare questa nuova associazione a farsi conoscere e a crescere. Per dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno e a chi conosce davvero i bisogni dei ragazzi autistici.