Dall'Egitto a Grugliasco: al via un corso di geroglifici per aiutare i bambini a sviluppare la logica

Grugliasco: al via corso di geroglifici per aiutare i bambini a sviluppare la logica

Quattro lezioni da un'ora, una volta alla settimana per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni e un numero massimo di partecipanti di 10/12. Si tratta del nuovo e innovativo corso di geroglifici, unico nella provincia di Torino, che si svolgerà presso la biblioteca comunale “Pablo Neruda” di piazza Matteotti 39, da mercoledì 26 marzo, dalle 17 alle 18.

Si tratterà, nella prima lezione, l'alfabeto egiziano dove si apprenderà, anche con giochi, il senso dei segno geroglifici (valore fonetico e significato). Nelal seconda lezione spazio alle divinità, al mito della creazione e delle divinità principali degli Egizi, come e dove venivano venerate (templi e città) e qualche curiosità. Nella terza lezione si palerà delle prime tombe egizie, delle piramidi con i loro templi e della Sfinge, oltre alla Valle dei Re e delle Regine.

Si realizzeranno, con il cartoncino, organi del defunto, offerte e talismani protettivi e i bambini dovranno indovinare quelli giusti. Nella quarta e ultima lezione si parlerà e si spiegheranno i cinque nomi del faraone e vedrà un gioco finale.

Insegnare ai bambini a pensare non è un compito facile, ma assolutamente necessario. Sviluppare il pensiero critico nei bambini consente loro una certa libertà quando si tratta di ragionare, sviluppare argomentazioni e scoprire nuove conoscenze da soli. Quando si è in grado di pensare, si scopre, con entusiasmo, quanto può essere affascinante apprendere nuove conoscenze. Pertanto, è una chiave di apprendimento molto utile. E in questo caso, il corso è stato pensato proprio con questi presupposti.

Come gli indovinelli, i classici geroglifici sono ideali per sviluppare il pensiero e la logica nei bambini. Si basano su una serie di disegni e simboli che ti portano, come se fossero una serie di indizi, verso una soluzione. Allenano la memoria, fanno pensare e poi il legame forte che la città di Torino, con il suo museo egizio, secondo al mondo solo dopo quello del Cairo, ha con tutto il mondo dell'Egitto antico, fa di questo corso, un momento unico e utile per i bambini.

I partecipanti dovranno solo portare l'astuccio con le matite, pennarelli e forbici.

Informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.grugliasco.to.it oppure telefonare allo 011 4013351