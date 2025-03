Commissione Salute Nazionale, l'assessore Riboldi propone due ordini del giorno

Il primo è una richiesta al Ministero della Salute di una nuova autorizzazione in deroga per l’immissione sul mercato italiano di dispositivi privi di marcatura CE e precisamente delle lenti a marchio Silsoft di produzione Bausch&Lomb, utilizzate dai bambini affetti da nistagmo.Il Ministero della Salute è intervenuto a rimedio con due deroghe di commerciabilità, di cui l’ultima scaduta il .Nelle famiglie dei piccoli pazienti si era ingenerata la speranza che tali deroghe fossero propedeutiche ad una soluzione definitiva del problema, ma così non è stato e le scorte prudentemente e comunque con grande dispendio economico effettuate, si sono esaurite oppure sono divenute inidonee in quanto inadeguate per inadattabilità delle lenti iniziali alla intervenuta crescita dell’occhio con l’avanzare del tempo.Nella scorsa legislatura, alcune Regioni tra le quali Piemonte, Lombardia, Liguria e Sicilia si sono fatte portavoce presso il Ministero, della necessità di affrontare la problematica in via definitiva e comunque in via interinale con nuova deroga.