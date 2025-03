A Villafranca Piemonte un Autoraduno per ricordare il giovane bagnolese Denny Rabbia

Un anno fa perdeva la vita in un incidente stradale. Domani, domenica 30 marzo, gli amici ricorderanno Denny Rabbia con un Autoraduno a Villafranca Piemonte. L’evento è organizzato con il supporto della pro loco e il patrocinio del Comune e si svolgerà nella zona del Pala Bus Company.

Il raduno nasce con l’intento di onorare la memoria del giovane e celebrare la sua grande passione. Ventenne di Bagnolo Piemonte, molto conosciuto in zona, perse la vita il 13 marzo 2024 in un tragico incidente stradale frontale, con una Ford Fiesta, mentre con la sua Fiat 500 d’epoca si recava al lavoro all’officina e carrozzeria meccanica Piccato.

Rabbia era noto per la sua passione nel tuning e per il profondo legame con il mondo dei motori.

L'idea nasce dalla sinergia di un gruppo di ragazzi che da novembre pian piano è cresciuto fino a contare 13 persone nel team organizzativo: “La prima a pensarci sono stata io – rivela Valentina Re –. Ne ho parlato con mio fratello Federico, che era molto amico di Denny e insieme abbiamo coinvolto gli altri”.

La giornata avrà inizio alle 10 con l’apertura iscrizioni. A partire dalle 12,30 sarà possibile pranzare al 'Bar del Palazzetto' con una formula da 12 euro.

Nel primo pomeriggio, alle 14, chiuderanno le iscrizioni. Da questo momento, i giudici valuteranno le auto in gara in base alle categorie estetica, sound, altezza e auto più datata. In particolare, per quanto riguarda la categoria estetica, insieme ai giudici voteranno anche i partecipanti: i giudici si occuperanno di pre-selezionare un certo numero di macchine (tra 5 e 10) ritenute più belle esteticamente; il numero identificativo di ciascuna di esse verrà inserito all’interno di un Google Form al quale si potrà accedere tramite Qr-code e votare. Per concludere, alle 16 ci sarà la cerimonia di premiazione.

Il raduno è aperto a tutti i possessori di auto d’epoca, sportive, tuning, off-road, supercar e drift, a condizione che i veicoli siano in regola con il Codice della Strada e che i partecipanti rispettino le regole: divieto di sgommate, burnout e manovre pericolose; velocità moderata all’interno dell’area dell’evento; vietato l’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi deve guidare; obbligo di seguire le disposizioni dello staff per l’esposizione dei veicoli; rispetto dell’ambiente e divieto di abbandono di rifiuti.

Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza, come spiega Re: “La scelta si ispira dai genitori di Danny che, dopo il suo funerale, hanno deciso di devolvere tutte le donazioni ricevute. La prima è stata destinata all’Ospedale Regina Margherita, mentre la seconda è andata all’Agnelli di Pinerolo, attraverso l’Asd ‘Tp Racing’ di Macello. Volevamo dare un significato benefico anche alla nostra iniziativa, sia per onorare il loro esempio, sia per incentivare la partecipazione delle persone. Per questo abbiamo deciso di fare la stessa cosa con l’Ospedale Agnelli”.

L’iscrizione alla giornata costa 7 euro. Per maggiori informazioni e iscrizioni bisogna visitare questo sito oppure contattare tramite WhatsApp Valentina al 380 3721256, Federico al 366 9596627 o Marco al 340 4548600.