Il tour nelle spiagge di Fratelli d'Italia arriva anche a Torino, Montaruli: "Prendiamoci cura degli anziani"

Non solo Ostia e in altre località balneari, la campagna di Fratelli d'Italia per spiegare le politiche del governo Meloni è arrivata anche a Torino. Nessuna spiaggia o scoglio: è stato Palazzo Carignano a fare da sfondo al volantinaggio che dalle 11.30 di ieri è stato portato avanti da militanti e rappresentanti locali del partito, guidati dalle deputate Augusta Montaruli e Immacolata Zurzolo e dall'assessore regionale alle politiche sociali Maurizio Marrone. Al centro della campagna le 4 riforme in via di approvazione dal Governo - fisco, giustizia, premierato e autonomia differenziata -, e il decreto anziani entrato in vigore a marzo.

"Fratelli d'Italia è in piazza - ha dichiarato Montaruli - a sostegno delle riforme costituzionali del Governo Meloni. Lo ha fatto ieri a Ostia e oggi in tutta Italia i coordinamenti provinciali si stanno occupando di rilanciare questa iniziativa, una delle tante che verranno organizzate da tutti i colleghi in tutta Italia. Ci sono due volantini, uno dedicato alle quattro riforme fisco, giustizia, premierato, autonomia, e un altro dedicato agli anziani più soli e all'impegno del Governo per gli anziani. Visto che nelle città molto spesso rimangono gli anziani è anche un messaggio a ricordarci di prenderci cura di loro, il Governo lo sta già facendo ma anche noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa, per far capire che non è solo e ha un tessuto sociale che può sostenerlo oltre che la famiglia".

"Il tema degli anziani lo sentiamo molto vicino - ha aggiunto Marrone - siamo una Regione che da quando ha le deleghe al welfare ha messo 4 milioni in 3 anni per sostenere le politiche dell'invecchiamento attivo, tutte risorse che vanno a bando a comuni, associazioni, enti del terzo settore proprio per accompagnare l'allungamento della durata media della vita e fare in modo che avvenga nel segno del benessere, nel coinvolgimento della società, nel segno della salute proprio perché riteniamo che i nostri anziani siano le nostre radici, che debbano essere trattati bene e che siano in cima all'agenda politica".