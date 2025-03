Domani appuntamento per ripulire dai rifiuti Luserna San Giovanni

Rimuoveranno i rifiuti a bordo strada e nei prati lungo la Provinciale 161, lungo la strada che porta all’ecoisola e quella che da ponte Blancio va a Luserna alta. Il gruppo di cacciatori e pescatori di Angrogna e Luserna San Giovanni, domani, domenica 30 marzo, torna all’opera per pulire le zone più sporche del paese. Sarà il primo di una serie di appuntamenti in cui metteranno in palio 5 buoni da 25 euro cadauno da spendere nei negozi di Luserna San Giovanni, ridistribuendo così il premio da 1.000 euro che la Fondazione Una gli ha consegnato a febbraio.

“Raccoglieremo i rifiuti su entrambi i lati della 161, dal ponte di Bibiana fino all’altezza del cimitero. I due punti più sporchi sono il parcheggio sterrato salendo verso il centro sulla destra, dove spesso c’è un venditore di frutta e verdura, e il boschetto più a monte, a sinistra, non lontano dall’ex bar trattoria” spiega Adriano Odino. Si proseguirà poi lungo la strada che dalla provinciale porta all’ecoisola, dove gli abbandoni sono frequenti. “Inoltre, una squadra si occuperà anche di rimuovere l’immondizia sul bordo della carreggiata e nei prati adiacenti alla strada che da ponte Blancio porta verso Luserna alta” aggiunge.

Il gruppo invita nuovi volontari a partecipare all’iniziativa, possibilmente portandosi dei guanti da casa (per info: 348 360 3604). Il ritrovo è alle 8 nel piazzale del cimitero di Luserna San Giovanni.

“Domenica posizioneremo tutto ciò che riusciremo a raccogliere appena all’esterno dell’ecoisola e poi lunedì pomeriggio, alla sua riapertura, andremo a differenziare i rifiuti e a gettarli” conclude Odino.