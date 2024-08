Valentino, Corso Belgio, Barca e Bertolla le zone più colpite dal maltempo. Tresso: "Evento non prevedibile nell'intensità"

Sono proseguite per tutta la giornata e continueranno nei prossimi giorni le operazioni di verifica, messa in sicurezza e conta dei danni, in particolare a patrimonio arboreo, illuminazione pubblica, segnaletica stradale, impianti semaforici, dopo il maltempo che ha colpito ieri pomeriggio la città.



“Un evento naturale non prevedibile nell’intensità e negli effetti al suolo che sono stati gravi e diffusi – commenta l’assessore alla Protezione Civile Francesco Tresso –. Da subito protezione civile e agenti sono intervenuti in supporto dei vigili del fuoco, a fronte delle decine di richieste”.



“Un impegno – spiega Tresso - che è proseguito nella giornata di oggi con in campo i tecnici della Divisioni Verde e della Mobilità con gli uomini di Amiat e continuerà nei prossimi con l’obiettivo di mettere in sicurezza le situazioni pericolose nel più breve tempo possibile, per poi ripristinare tutto. A tal proposito sarà nostra costante cura tenere aggiornata tutta la cittadinanza attraverso i nostri canali istituzionali”.



Tra le zone maggiormente colpite il parco del Valentino e le aree limitrofe, poi corso Ferrucci, corso Belgio e la zona nord della città, Barca e Bertolla, dove la precipitazione di forte intensità con grandine di grossa dimensione unita forti raffiche di vento hanno causato i danni maggiori.



In un’ora, le stazioni dei Giardini Reali e quella di Reiss Romoli – dove sono stati misurati picchi di vento di 72 km/h - hanno registrato rispettivamente 47,6 e 57,9 mm di pioggia.



Il Comune sta anche verificando la presenza di danni ai propri edifici, come scuole e impianti sportivi.