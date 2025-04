A La Loggia arriva l'"isola" con un parco fotovoltaico galleggiante da 12mila pannelli

Smat realizzerà a La Loggia un parco fotovoltaico galleggiante. Oltre 12mila pannelli flottanti installati sullo specchio acqueo grazie a moduli ancorati a terra, che permetteranno un'evidente risparmio di consumo di suolo.

"Ridurre emissioni"

A presentare il progetto Armando Quazzo, amministratore delegato di Smat, intervenuto questa mattina nella commissione dedicata alle società partecipate dalla Città di Torino per approfondire il tema della decarbonizzazione.

"La società – ha affermato l’ad – è da tempo impegnata per ridurre le emissioni inquinanti e contribuire a obiettivi di tutela ambientale affinché non vengano arrecati “danni significativi” all'ambiente".

Parco fotovoltaico galleggiante

"Abbiamo questo progetto innovativo - ha aggiunto - di copertura dei bacini di lagunaggio di La Loggia con un parco fotovoltaico galleggiante". Un'opera che avrebbe due vantaggi: in estate ridurrebbe la temperatura dell'acqua contenuta nell'ex cava, dove si trovano le riserve idriche sulle quali oggi si fa affidamento contro l’avanzare della siccità. E permetterebbe poi di produrre energia, con un risparmio di 2mila tonnellate di Co2 all'anno.

I progetti

In Valle di Lanzo si sta anche progettando un bacino da 45 milioni di metri cubi, con un risparmio stimato di 20 mila tonnellate di Co2 all’anno, e si sta realizzando un nuovo impianto idroelettrico ad Ala di Stura, che sfrutterebbe i salti dell'acqua, con un risparmio di 1.472 tonnellate di Co2 all’anno.

Smat sta inoltre lavorando all’ammodernamento della sua flotta di circa 400 veicoli e dei propri edifici, efficientando impianti di condizionamento e illuminazione e installando cappotti termici. In questo modo, a livello complessivo, Smat risparmia 113 mila tonnellate di Co2 equivalente. Altre 25mila tonnellate potrebbero arrivare dalle attività attualmente in fase in progetto.

Più punti acqua Smat a Torino

Altro tema particolarmente sentito è quello dei punti d'acqua: il primo venne installato nel 2009. A Torino ne sono presenti venti: l'obiettivo, come ha chiarito Quazzo, è di arrivare a breve a 28.