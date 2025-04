Aperta a Collegno la neo filale ADHR Group: si cercano 50 profili

Nuove opportunità per chi cerca e offre lavoro nella zona ovest di Torino, ampio territorio ricchissimo di PMI e sede di importanti progetti prossimi all’apertura, grazie al taglio del nastro della neo-filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group ieri 1 aprile in via Magenta a Collegno, alla presenza del sindaco del Comune piemontese Matteo Cavallone (nella foto).

La sede, quinta in Piemonte – affianco a quelle di Moncalieri, Settimo Torinese, Venaria Reale e Torino, dove è presente anche un ulteriore polo del Gruppo dedicato unicamente alla ricerca e selezione in ambito Healthcare –, sarà il punto di riferimento per favorire il migliore incontro tra candidati e imprese con sede in queste aree: da Collegno, Rigogli, Avigliana, Alpignano fino a Susa.

"Sono felice di essere stato invitato all'inaugurazione di una nuova realtà del territorio, che si occupa di fornire non solo un servizio specialistico per le imprese locali, ma soprattutto opportunità occupazionali per chi cerca lavoro", ha affermato il sindaco di Collegno Matteo Cavallone (nella foto), presente all'apertura: "Faccio i migliori auguri di buon lavoro a tutto lo staff ADHR Group, con l’auspicio di condividere azioni e progettualità per ridurre il mismatch tra domanda e offerta".

L’apertura della filiale ADHR coincide con la ricerca di circa 50 profili, per i quali è possibile candidarsi da oggi. I settori per i quali sono aperte le ricerche vanno della logistica (carrellisti, impiegati e magazzinieri), GDO (scaffalisti, cassieri e banconisti), edilizia (operai, idraulici ed elettricisti). Posizioni vacanti inoltre per camerieri, addetti alla caffetteria, cuochi e aiuto cuochi per il comparto Horeca, così come personale addetto alle pulizie civili e industriali per le numerose strutture alberghiere delle zone dei laghi e pedemontane, ma anche bar e ristoranti che assumono in vista dell’alta stagione.



“La filiale ADHR di Collegno supporterà principalmente le piccole-medie aziende di queste zone, che spesso contano da 15 a 30 dipendenti e hanno fatturati non superiori ai cinque milioni l’anno”, ha affermato inoltre Fioramante Sacco, District Manager ADHR della neo-filiale e di quella di Venaria Reale. “Lavoreremo anche con realtà più grandi, in particolare proprio su Collegno dove a breve debutterà la Città dell’Aerospazio di Torino, con il coinvolgimento del Politecnico di Torino, Leonardo, Avio Aero e Thales Alenia Space. Apriremo posizioni che vanno da ingegneri e meccatronici, fino ad addetti alla progettazione e all’assemblaggio”.

Per candidarsi alle posizioni aperte è anche possibile recarsi direttamente in agenzia o scrivere a collegno@adhr.it.