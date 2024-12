Piazza San Carlo si trasforma in uno show room a cielo aperto per la nuova Lancia Ypsilon. Il "salotto buono" di Torino è diventato il palcoscenico per l'ultima nata della Casa automobilistica italiana.

E sono decine gli appassionati ed i curiosi che si sono fermati per uno scatto, un selfie o anche per salire a bordo delle vetture, presenti in versione ibride ed elettriche. Otto Lancia declinate in diversi colori, dall'oro all'argento e blu.