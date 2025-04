Ripartire, ma insieme: Stellantis ha richiamato a Mirafiori tutti i suoi fornitori: "Pronti 14 nuovi prodotti entro la fine del 2025"

Oltre 450 fornitori di primo piano per guardare insieme al futuro e affrontarlo insieme. Questa mattina a Mirafiori (per la precisione negli spazi dell'Heritage hub) Stellantis ha organizzato il più grande incontro a livello europeo nel suo genere. Una convention pensata per condividere sfide e progetti, cui hanno preso parte anche oltre 150 dirigenti Stellantis provenienti dall’Europa e da tutto il mondo.

L’evento è stato condotto da Maxime Picat, responsabile mondiale acquisti e qualità e Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa allargata per Stellantis, insieme ad altri membri del gruppo dirigenziale europeo del Gruppo, in rappresentanza della nuova organizzazione europea dell’azienda. “In Stellantis crediamo che il nostro successo si fondi sulla solidità delle partnership con i fornitori e gli stakeholder. Lavorando insieme possiamo sviluppare e lanciare sul mercato prodotti innovativi in grado di soddisfare la richiesta di qualità e accessibilità da parte dei clienti. Oggi non solo il nostro business è in crescita, ma guidiamo insieme il mercato da una posizione di leadership condividendo una visione basata su eccellenza, innovazione tecnologica e soddisfazione del cliente”, ha detto Picat.

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di provare i molti nuovi prodotti dell’ampia gamma di piattaforme multienergia di Stellantis, che nel 2024 hanno ricevuto cinquanta premi in vari segmenti di mercato e in numerosi Paesi. “Sullo sfondo dell’incertezza che caratterizza il settore automobilistico, e in particolare quello europeo, Stellantis ha messo a punto un piano d’azione ambizioso per costruire il proprio successo nel 2025 e negli anni a venire. Il piano prevede un’organizzazione semplificata, più agile ed efficiente, un piano di prodotto che comprende non meno di quattordici nuovi prodotti di punta tra il 2024 e il 2025 in Europa e la volontà di unire le forze stabilendo rapporti più solidi con tutti i partner, compresi i fornitori, per garantire il futuro di un settore strategico”, ha aggiunto Imparato.

Tra i punti posti all'attenzione della platea, come cardine dei piani per il futuro di Stellantis, il Gruppo ha ribadito la propria cura per l’innovazione del software e dell’eccellenza qualitativa, "fattori essenziali nel percorso per diventare la casa automobilistica che offre la migliore esperienza al cliente".