Caldo record e afa: anche Torino tra le città che oggi sono da bollino rosso. Massimo stato di allerta

Caldo torrido e afa record continuano a stringere l'Italia nella loro morsa. Oggi, c'è anche Torino tra le 13 città d'Italia che saranno caratterizzate dal "bollino rosso", cioè il livello di massima allerta. Da Nord a Sud, come rileva il ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore, l'impennata delle temperature colora di arancione altre due città capoluogo, mentre sono 10 i bollini gialli.

Le 13 città più bollenti

Bollino rosso e livello di massima allerta oggi a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino.

Fra i 27 capoluoghi monitorati dal sistema di sorveglianza ministeriale sulle ondate di calore, si contano quindi due bollini arancioni (livello 2) previsti, a Catania e Viterbo, 10 bollini gialli (Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Genova, Messina, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Venezia, Verona) e due verdi (Bari e Cagliari).

A rischio anche domani

Per domani, mercoledì 31 luglio, è atteso che scendano a 12 le città da bollino rosso, ma il capoluogo piemontese resterà sotto massima osservazione, così come Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Due i bollini arancioni per Pescara e Verona. Dieci i bollini gialli (Ancona, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Trieste, Venezia); tre i bollini verdi (Bari, Cagliari, Campobasso).