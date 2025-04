“Galleria d’Arte Diffusa: Percorso di Donazioni”, il nuovo progetto dell'associazione d’Ascolto La Brezza

L’Associazione d’Ascolto “La Brezza” ODV, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, promuove il progetto “Galleria d’Arte Diffusa: Percorso di Donazioni”, un’iniziativa che unisce arte, inclusione sociale e riflessione sul valore della comunicazione. Questo progetto nasce dalla volontà di far emergere il talento artistico delle persone detenute, dando loro la possibilità di esprimersi attraverso la creatività e di condividere le proprie opere con la collettività, rompendo le barriere che spesso separano il mondo esterno da quello penitenziario.

Il progetto si propone di trasformare Torino in una città che ospita opere d'arte realizzate all’interno degli istituti penitenziari, creando un percorso che consenta a queste opere di incontrare lo sguardo di chi le osserverà, suscitando emozioni, riflessioni e una maggiore consapevolezza sulle dinamiche della giustizia e della riabilitazione. Le opere, realizzate nei laboratori di “Arte ed Espressione del Sé” all'interno della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” e dell’Istituto Penitenziario Minorile “Ferrante Aporti” di Torino, non sono solo espressioni artistiche, ma anche testimonianze di un processo di cambiamento e di desiderio di comunicare. Ogni quadro, scultura o opera in dono racconta una storia di speranza, riscatto e la possibilità di una nuova vita.

Il progetto, che vede coinvolti anche altri istituti penitenziari del territorio piemontese, ha come obiettivo la creazione di una vera e propria “Galleria d’Arte Diffusa”, dove le opere donate dai detenuti saranno collocate in spazi pubblici e strutture, come enti pubblici, scuole, ospedali, biblioteche e altre istituzioni. Con questo progetto, l’Associazione d’Ascolto “La Brezza” ODV intende avvicinare la cittadinanza al mondo del carcere, sensibilizzando l'opinione pubblica su tematiche come l'inclusione sociale e l'importanza di offrire opportunità di espressione a chi vive in condizioni di privazione della libertà.

Ogni opera esposta rappresenta una possibilità di dialogo e riflessione su temi come la libertà, la giustizia e la redenzione. Il progetto va oltre la semplice donazione di opere d'arte: è un’occasione per valorizzare il lavoro dei detenuti, per dimostrare che anche nelle situazioni più difficili, la creatività e l’arte possono diventare strumenti di crescita e cambiamento. Con il “Percorso di Donazioni”, l’Associazione vuole far sì che queste opere incontrino il pubblico, dando voce a chi, per motivi di contesto, spesso non ha l’opportunità di essere ascoltato o visto.

Nel corso degli anni, le opere realizzate dai detenuti sono state esposte in diversi contesti, tra cui mostre presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, l’Istituto Penitenziario Minorile “Ferrante Aporti”, il Centro di Giustizia Riparativa di Torino e il Campus Universitario Luigi Einaudi di Torino. Il progetto “Galleria d’Arte Diffusa” si inserisce all’interno di un percorso che, attraverso l'arte, vuole favorire il reinserimento sociale delle persone detenute e creare una connessione significativa tra il mondo esterno e quello penitenziario.