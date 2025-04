Collegno, lavori Metro: “Non mettiamo l'Ovest di Torino contro il Nord"

“La Zona Ovest non vuole avere e non ha avuto alcun privilegio sulla viabilità e mobilità dell’area metropolitana di Torino. Ci terrei, invece, a ricordare che ci sono quasi 100mila abitanti che tra Collegno e Rivoli sono ostaggi di un cantiere di cui non abbiamo ancora data di fine, o almeno non in maniera ufficiale“.

Sono le parole del Sindaco di Collegno Matteo Cavallone all’indomani delle reazioni di Amministratori e politici del territorio che si sono visti arrivare lunedì mattina il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, in occasione dell’Osservatorio Tav.

“Parliamo di un’opera che è già iniziata e che si trova proprio su un asse strategico per Torino, ma anche per tutti gli svincoli autostradali che si diramano da qui” continua Cavallone, facendosi portavoce di questa situazione di lavori che dal 2019 annunciano una manovra di sostegno alla mobilità che di fatto al momento l’hanno aggravata. L’area coinvolta dal cantiere in corso Francia si è infatti trasformato in una gimcana a una corsia sola, per automobilisti e pullman, a ogni ora del giorno.

“Il Sindaco di Rivoli Errigo lunedì scorso ha giustamente chiesto una revisione dei conti TAV per riuscire a spostare dei fondi per coprire parte dei 26 milioni di euro mancanti, e poter gestire così insieme un sostegno alla mobilità verso Torino Nord” continua il Sindaco di Collegno.

“Un appello che non vuol dire prevaricare altri territori. Perché il punto è proprio questo: ritengo profondamente sbagliato mettere in contrapposizione due territori, l’Ovest e il Nord di Torino, che per storia politica e sviluppo hanno sempre condiviso tanti impegni - spiega Cavallone -. Restiamo uniti nel ruolo che le due aree svolgono per Torino, per il turismo, il lavoro e il commercio del Piemonte”.