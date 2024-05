Delgrosso, adesso è proprio finita: la Finanza pone i sigilli alla sede di Nichelino

Cronaca di una morte annunciata, verrebbe da dire citando il titolo di un famoso romanzo di Gabriel Garcia Marquez. Con l'avvio dell'istanza di liquidazione nei mesi scorsi si era capito che era iniziato purtroppo un viaggio senza ritorno per la Delgrosso di Nichelino, l'azienda di filtri per auto entrata in una gravissima crisi alla fine del 2023.

La Guardia di Finanza pone i sigilli

Oggi è stata posta la parola fine sulla vicenda, con i sigilli posti dalla Guardia di Finanza alla sede. Il problema è che questa iniziativa rischia di vanificare anche gli sforzi fatti nell'ultimo periodo per provare a trovare una via d'uscita, pensando anche e soprattutto ai 108 dipendenti coinvolti dal crack dell'azienda.

"In questa particolare e delicata fase di trattativa gestita dal curatore fallimentare, i sigilli messi oggi rischiano di diventare oltre che il danno anche la beffa per le lavoratrici e i lavoratori che stanno attraversando un periodo drammatico a causa dell’incertezza del proprio futuro", ha dichiarato l'assessore al Lavoro di Nichelino Fiodor Verzola, anima delle tante iniziative messe in campo nell'ultimo periodo.