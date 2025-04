La nuova vita del giardino di via Carrera: dopo l'orto urbano al via un patto di collaborazione con i cittadini

Novità in vista per i giardini di via Carrera

Il giardino di via Carrera avrà una nuova vita grazie ai cittadini. L'area verde di fronte al Mercatò sarà infatti oggetto di un patto di collaborazione con un gruppo di residenti che se ne prenderà cura e organizzerà delle attività in quell'angolo di quartiere ricoperto d'erba. Per sapere quali attività ancora è presto: il patto di collaborazione è in fase nascente, anche a causa della particolarità della zona.

Il Comune ha decretato che il patto dovrà coinvolgere anche altri attori che in qualche modo convergono sul giardino, oltre i cittadini interessati: si tratta dell'associazione Jonathan, che fino a dicembre era assegnataria dell'adozione dell'area per la realizzazione di un orto urbano, e il gattile che affaccia sul retro del giardino.

Orti urbani

Attualmente, oltre all'erba alta le uniche presenze nell'area sono le casse di legno dell'orto urbano, curate ognuna da un cittadino, che le ha abbellite con fiori e piante.

L'obiettivo del progetto era anche proprio la conoscenza della situazione e l'attivazione dell'interesse da parte dei cittadini, e infatti proprio così il gruppo di residenti interessati - in primis il primo firmatario Giuseppe Ruvolo - ha scoperto di poter contribuire a gestire il giardino tramite lo strumento del patto di collaborazione.

Gestione difficile

L'area verde non è di semplice gestione, per una serie di motivi. L'assenza completa di ombra rende il giardino caldo e secco d'estate, sia per le persone che per le piante. Inoltre, il terreno e il parcheggio sottostante non rendono possibile piantare alberi e oggetti come gazebo, che necessitano di essere piantati a fondo.

Piante da frutto non possono essere sistemate lì per la presenza del gattile sul retro, per motivi di igiene. Infine, il recinto intorno rende l'area chiusa al pubblico al di fuori degli orari d'apertura. Si tratterà di una sfida stimolante per il gruppo di cittadini, che dovrà pensare a come migliorare il giardino di via Carrera e alle attività da proporre agli altri residenti, per tornare a riappropriarsi di un pezzo di quartiere e renderlo a misura di persona.