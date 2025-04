Sporcizia e degrado in Barriera di Milano: "Anche i bambini rovistano nei rifiuti"

L' incrocio tra via Feletto e corso Giulio Cesare , in Barriera di Milano, sta lentamente diventando una discarica a cielo aperto . A denunciare la situazione sono diversi residenti della zona, e ora puntano il dito contro una famiglia rom che avrebbe occupato da alcuni mesi l’area attorno all’ex trincerone.

Oltre all’accumulo di rifiuti, giocattoli rotti, sedie e grandi assi di legno che ne ostacolano il passaggio, preoccupano soprattutto le condizioni igienico sanitarie del quartiere. Secondo diverse segnalazioni, nei pressi dei cassonetti, sarebbero stati trovati persino escrementi umani, ma anche alcuni materiali inquinanti per l'ambiente come barattoli di vernice .

“Viviamo nel degrado, quartiere allo sbando”

A farsi portavoce del malcontento è Stefania Lomello , residente della zona: " Questo incrocio è ormai invivibile, così come il resto del quartiere, infatti i giorni scorsi erano anche davanti alla scuola Michele Rua. Sono sempre le stesse persone: secondo noi, gli stessi che vivono nella zona del trincerone. Spesso notiamo che c'è anche una minore, che a quanto pare non frequenta la scuola passando le giornate a chiedere l’elemosina. Ho già contattato il nucleo rom e presto incontrerò anche i vigili ".

"Non possiamo più camminare in tranquillità: l’uomo gira mezzo nudo e si arriva perfino a defecare in pubblico. Ho scritto anche all’assessorato alla Sicurezza: ci metto la faccia perché non voglio che questo quartiere venga distrutto più di quanto non lo sia già - ha poi aggiunto - Il degrado è sotto gli occhi di tutti: ormai sono quasi meglio gli spacciatori rispetto a certe situazioni. Anche i commercianti dovrebbero fare la loro parte, ma tollerano la presenza della donna che chiede l’elemosina davanti ai negozi. Nessuno interviene, e i risultati sono questi".