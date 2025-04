L’ospedale Agnelli di Pinerolo tra i sei ‘angeli’ piemontesi dell’ictus

L’organizzazione nella gestione delle persone colpite da ictus vale un premio per l’ospedale Agnelli di Pinerolo. Il Civile ha ottenuto il riconoscimento ‘Oro’ agli Eso-Angels Awards a Genova. Sono altre cinque le strutture piemontesi ad aver ricevuto un premio: Molinette e San Giovanni Bosco di Torino e ospedali di Verduno, Novi Ligure e Alessandria.

Pinerolo aderisce da anni al progetto ‘Angels’, promosso da European Stroke Organization, Italian Stroke Organization e World Stroke Organization per migliorare e standardizzare a livello internazionale il trattamento dell’ictus ischemico acuto.

“Il paziente con ictus va gestito in maniera specifica fin dal suo arrivo in Pronto Soccorso, nella fase iper acuta, dove è importante una rapida diagnosi clinica e radiologica” spiegano Carmelo Labate, direttore della Neurologia, e Carmela Palmieri, responsabile della Stroke Unit di Pinerolo. La tempestività è fondamentale anche per il trattamento di ricanalizzazione dell’arteria interessata, nei casi indicati, e poi fondamentale è il ricovero e la gestione in Stroke Unit secondo protocolli definiti e con personale multidisciplinare specificamente formato. ‘Angels’ monitora puntualmente i vari passaggi e permette all’équipe di individuare ulteriori margini di miglioramento.