Crollano le multe al T-red di corso Vittorio, ma il "merito" è di Salvini

Crollano le multe del T-Red all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e corso Inghilterra: se nel primo trimestre 2024 la Polizia Municipale ne aveva elevate quasi 13.500, nello stesso periodo di quest'anno sono crollate ad appena 363. Un calo del 97%.

La manovra errata

La motivazione? Se da un lato i torinesi al volante sono sicuramente diventati più disciplinati, dall'altro il merito va al nuovo Codice della Strada, entrato in vigore a dicembre 2024. Chi procede in direzione piazza Rivoli e dal controviale vuole girare a sinistra in corso Castelfidardo, dovrebbe farlo esclusivamente dalla corsia più a sinistra delle tre presenti.

Ma il semaforo che segnala il verde o il rosso per girare è posto sopra la corsia centrale, facendo sbagliare molti automobilisti che si piazzano nella corsia sbagliata.

La spiegazione

In molti, una volta che si sono avvicinati all'incrocio, sono così costretti a un cambio repentino o a girare stando nella corsia sbagliata. Se prima della riforma voluta dal ministro Matteo Salvini gli automobilisti venivano multati dal T-Red, ora quel tipo di infrazione non può più essere sanzionata con la sola apparecchiatura, ma serve una pattuglia. A chiarirlo l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, rispondendo ad un'interpellanza del capogruppo dei Radicali Silvio Viale.

Ampliando lo sguardo al resto dei T-Red, in generale si può notare un drastico calo delle sanzioni. Andando a confrontare i dati, nei primi tre mesi del 2024 e poi del 2025, delle tredici telecamere sparse in città che multano chi brucia il rosso si può notare in tutte un calo.

I numeri

Ad esempio le sanzioni fatte dall'apparecchio tra i corsi Vercelli/Novara/Vigevano sono passate da 3.177 a 228 quest'anno; quelle tra i corsi Peschiera/Trapani da 4.150 a 213; quelle in via Pianezza/Nole/corso Potenza da 3.691 a 142; quelle di corso Siracusa/via Tirreno da 4.388 a 99.

Meno multe

A livello cittadino i torinesi si dimostrano comunque più disciplinati al volante. Andando a guardare i numeri delle multe nell'autovelox fisso di corso Regina Margherita si registra anche in questo caso un netto calo: se nel primo trimestre 2024 erano state 7.350, nello stesso periodo di quest'anno sono scese a 6.807.

Meno sanzioni anche per chi entra senza titolo nella Ztl del centro di Torino prima delle 10.30 di mattina, passate da 25.843 a 17.637.