Metro 2 fino a Orbassano, Pirro: "Sia garantita la progettazione esecutiva"

La senatrice Elisa Pirro, M5S, ha presentato un emendamento al Decreto Economia 2025 per garantire che sia realizzata la progettazione esecutiva del tratto della Metro Linea 2 di Torino che arriva fino a Orbassano. "Oggi l’emendamento non è andato a buon fine ma lo ripresenterò – dichiara Pirro – in ogni provvedimento utile, perché è fondamentale avere la progettazione del tratto che arriva a Orbassano se vogliamo sperare che sia effettivamente realizzato".

La Linea 2 della Metro di Torino collegherà 32 stazioni attraverso un percorso complessivo di 27 km, suddiviso in tre tratte principali: una centrale di 16 km che prevede 23 stazioni, partendo da quella di Rebaudengo a quella di Anselmetti; un prolungamento Nord della stessa lunghezza che con 4 fermate permette di raggiungere Pescarito/San Mauro; infine un prolungamento Sud, che tra Mirafiori e Beinasco conduce fino ad Orbassano collegando 5 stazioni attraverso un percorso di 6 km. Proprio quest'ultimo tratto è essenziale per connettere in maniera efficiente al capoluogo i Comuni di Beinasco, Orbassano e Rivalta di Torino.