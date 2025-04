In visita al nuovo polo d'infanzia di San Salvario: "Sarà un presidio per il territorio"

E' terminata con un grande successo di pubblico la giornata dedicata alle "Scuole in Cantiere" che ha avuto come punto di ritrovo il nuovo "Polo d'Infanzia 0-6" che sorge tra le vie Pietro Giuria, Tiziano e corso Massimo d'Azeglio (a San Salvario). Sul posto l'assessora all'Istruzione del Comune di Torino, Carlotta Salerno, e i rappresentanti della Circoscrizione 8 che hanno potuto ammirare l'avanzamento delle operazioni.

Lontanissimi, di sicuro, i tempi in cui l'area era in uno stato di abbandono. Utilizzava, per scopi decisamente poco nobili, da spacciatori e senzatetto. Il futuro prossimo, infatti, parla di un edificio di circa 1200 metri ad altissima prestazione energetica che a partire dal 2026, potrà ospitare fino a 116 bambine e bambini da 0 a 6 anni.

"Per il territorio - spiegano il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, e il coordinatore all'Urbanistica, Alberto Loi -, si tratta di una nuova e strategica opportunità pedagogica, che si colloca in un contesto urbano ricco di servizi dedicati al cittadino, atti a soddisfare le esigenze delle famiglie e non solo". Il nuovo polo servirà da presidio per il quartiere, con spazi aperti alla collettività anche in orari extra scolastici".