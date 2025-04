Frana a Bobbio Pellice: chiusa la pista agro silvo pastorale che sale alla Conca del Pra

Non è la prima volta che in quel punto della strada cadono pietre dall’alto ma nei giorni scorsi a ad essere franata è una buona parte della parete rocciosa sovrastante. È stata chiusa al traffico veicolare degli aventi diritto e al passaggio degli escursionisti la pista agro silvo pastorale che dalla frazione Villanova (Bobbio Pellice) sale fino alla Conca del Pra. A qualche centinaio di metri dal punto in cui si imbocca la strada per raggiungere uno dei luoghi più turistici della Valle, i blocchi rocciosi franati nei giorni scorsi ostruiscono completamente il passaggio. “Ci hanno segnalato la frana lunedì (7 aprile, ndr) mattina e abbiamo fatto subito un’ordinanza di somma urgenza per lo sgombero” spiega il sindaco di Bobbio Pellice Mauro Vignola. L’Amministrazione comunale punta a liberare il sedime nei prossimi giorni ma rimane l’incognita sulla sicurezza del transito in quel punto: “Prima della frana non c’erano segni evidenti che potessero far presagire un cedimento di quelle dimensioni, tuttavia spesso in passato c’erano stati dei piccoli distacchi” ammette il sindaco. Il Comune di Bobbio Pellice ha incaricato il geologo Raffaella Canonico per il sopralluogo che dovrà contribuire a valutare il rischio: “Siamo in attesa della documentazione e poi invieremo una richiesta in Regione per avere un sostegno economico al fine di un eventuale intervento di disgaggio e messa in sicurezza della parete”.