Capannoni "mangia" terreno, Rossi (Pd): "La Regione programmi gli insediamenti logistici"

L’obiettivo della PDL era quello di dotare Regione Piemonte di uno strumento di programmazione per gli insediamenti logistici di grandi dimensioni. Che consentisse appunto di contenere l’inarrestabile processo di consumo di suolo, così come di riequilibrare il peso della logistica rispetto al settore manifatturiero e, infine, di non scaricare le criticità di gestione e rapporto con le multinazionali sui Comuni e gli enti locali.

“Il testo della legge - chiarisce Rossi - voleva tenere insieme sviluppo sostenibile ed efficienza dell’intero sistema logistico della nostra regione per trasformarla davvero in un polo centrale a livello europeo". “Se la Regione non pianifica, non serve a nulla. Il centro-destra si è rifugiato in un letargo sempre più ingiustificabile, ma mentre loro dormono il Piemonte è abbandonato a se stesso" conclude Rossi, che ha dato il via ad una protesta simbolica in aula portando una sveglia e chiosando: "Siamo in primavera, è ora di svegliarsi”.

Ricca (Lega): "Sbagliato sovraccaricare operatori con ulteriore burocrazia"

A spiegare la contrarietà alla proposta è il capogruppo regionale della Lega Fabrizio Ricca: "Esiste già una normativa regionale, il Piano Territoriale Regionale, che disciplina e norma un settore strategico per il nostro territorio. Regione, Città e Province sono già garantite da uno strumento che ad oggi individua decine di ambiti a vocazione logistica".

"Sovraccaricare gli operatori privati e le amministrazioni con ulteriore burocrazia significa andare nel senso contrario allo sviluppo e alla valorizzazione delle potenzialità del nostro Piemonte” conclude l'esponente del Carroccio.