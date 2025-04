Oltre 600 studenti piemontesi a lezione di educazione finanziaria con il sostegno di Fondazione CRT

Stimolare i giovani a diventare protagonisti attivi nella loro comunità, attraverso il potenziamento delle competenze di cittadinanza economica consapevole, avvicinandoli ai concetti base della sostenibilità, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030: parte con questi obiettivi “Economia PerBene - a scuola di cittadinanza economica” un progetto formativo ed esperienziale promosso da FEduF (ABI) e completamente gratuito grazie al contributo della Fondazione CRT, che nei mesi di aprile e maggio coinvolgerà oltre 600 studenti del Piemonte.

“I valori dell’educazione finanziaria devono accompagnare un cittadino nella sua vita all’interno della società per consentigli di apportare un contributo alla società grazie all’acquisizione delle competenze necessarie per poterlo fare – dichiara Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF - Economia PerBene - a scuola di cittadinanza economica porta i giovanissimi al centro dell’educazione finanziaria, con l’obiettivo di diffonderla e, insieme ad essa, aumentare la consapevolezza di essere parte fondamentale della società”.

Per le scuole è prevista la possibilità di svolgere una lezione con un esperto di FEduF (ABI) in cui si parlerà di uso consapevole del denaro e budget personale; risparmio e indebitamento; economia civile ed economia circolare. Ogni insegnante può iscrivere le proprie classi e richiedere una lezione che potrà essere svolta in presenza o in digitale. Successivamente alla lezione gli insegnanti potranno proseguire l’attività anche autonomamente con i materiali didattici forniti da FEduF che rimarranno nelle loro disponibilità.

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) è nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. Obiettivo della Fondazione è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a promuovere una nuova cultura di cittadinanza economica, valorizzando le diverse iniziative, superando gli individualismi e mettendo a fattor comune le esperienze maturate in nome dell’interesse della comunità.

Opera in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul territorio e diffonde, nelle scuole di ogni ordine e grado, programmi didattici innovativi nella forma e nei contenuti, anche attraverso l’organizzazione di eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. La Fondazione lavora sulla mediazione culturale tra contenuti complessi e strumenti divulgativi semplici ed efficaci. Le sue iniziative si rivolgono anche agli adulti, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori.